"Це була велика гра перед чемпіонатом світу. Було багато розмов, багато шуму навколо багатьох окремих гравців і національних команд за останні кілька днів, тому було складно підготуватися до цього, але я думав, що хлопці морально готові. Фізично гравці віддали абсолютно все, і вони знову показали велику зрілість і розуміння того, що робити, щоб вийти і здобути три очки, у грі, яка дуже відрізняється від матчу з Челсі.

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Арсеналу потрібно було бути терплячими, трохи пришвидшити гру і мати більше сміливості, щоб атакувати в певних зонах. В той самий час ми повинні були контролювати двох гравців атаки, тому що вони були готові бігти, і вони неймовірно хороші на відкритих просторах.

Але ми не можемо грати, оглядаючись назад, і ми пішли на це. Арсенал міг забити ще один або два голи. Я дуже щасливий, що знову зіграв чистий матч і виграв гру. Вболівальники можуть насолоджуватися цим і приймати момент. Вони повинні відчувати себе частиною того, що відбувається, тому що мають неймовірну силу. Те, як вони змінили клуб, єдність, яку вони створили в усьому клубі, і гравці в захваті.

У мене буде кілька днів перерви, а потім нам потрібно буде просто підготуватися, тому що цей період, я вважаю, буде ключовим. Це буде вимогливо, це буде складно. Ми повинні бути до цього готові", – зазначив Артета у коментарі офіційному сайту Арсенала.

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