Нефарт Жезуса и дубль Эдегора в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2
В матче 16-го тура АПЛ "канониры" на выезде уверенно одолели "волков". Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Жезус открыл счет в матче уже на 5-й минуте, но офсайд отменил взятие ворот. В середине тайма Гедеш мог выводить Вулверхемптом вперед, но из пределов штрафной после стремительной контратаки стрельнул выше. Впоследствии Жезус подхватил мяч на левом фланге во вратарском, сместился поближе к центру и пробил – сфера попала в перекладину. На последних минутах первого тайма Салиба ошибся на своей половине поля и, фактически, отдал мяч Гедешу – Гонсалу снова пробил мимо ворот.
Зинченко стал своим в Арсенале – символический момент перед трибунами
После перерыва Арсенал забил: Зинченко пасом нашел Жезуша на левом фланге, Габриэль отдал в штрафную на свободного Виейру и тот прострелил на линию ворот – первым на мяче оказался Эдегор. За 15 минут до истечения основного времени Мартин оформил дубль – и снова голевую атаку начал наш соотечественник. Поденсе на последней минуте мог сокращать, но Ремсдейл потянул удар под перекладину.
Победа позволила Арсеналу уйти на паузу в статусе единоличного лидера, а Вулверхемптом последний в турнирной таблице АПЛ.
Арсенал разбил Вулверхэмптон на выезде, уйдя в отрыв от Сити – Зинченко ужасал привозами и принял участие в обеих голах