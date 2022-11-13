Жезус открыл счет в матче уже на 5-й минуте, но офсайд отменил взятие ворот. В середине тайма Гедеш мог выводить Вулверхемптом вперед, но из пределов штрафной после стремительной контратаки стрельнул выше. Впоследствии Жезус подхватил мяч на левом фланге во вратарском, сместился поближе к центру и пробил – сфера попала в перекладину. На последних минутах первого тайма Салиба ошибся на своей половине поля и, фактически, отдал мяч Гедешу – Гонсалу снова пробил мимо ворот.

Зинченко стал своим в Арсенале – символический момент перед трибунами

После перерыва Арсенал забил: Зинченко пасом нашел Жезуша на левом фланге, Габриэль отдал в штрафную на свободного Виейру и тот прострелил на линию ворот – первым на мяче оказался Эдегор. За 15 минут до истечения основного времени Мартин оформил дубль – и снова голевую атаку начал наш соотечественник. Поденсе на последней минуте мог сокращать, но Ремсдейл потянул удар под перекладину.

Победа позволила Арсеналу уйти на паузу в статусе единоличного лидера, а Вулверхемптом последний в турнирной таблице АПЛ.

Арсенал разбил Вулверхэмптон на выезде, уйдя в отрыв от Сити – Зинченко ужасал привозами и принял участие в обеих голах