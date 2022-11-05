"Мы должны были принять решение о его уходе. В нем принимали участие все стороны. Всегда желаешь всем всего лучшего, учитывая то, каким игроком был Обамеянг в команде, которую играл роль и насколько был важен.

Обамеянг наехал на Артету: "Ему нужны молодые игроки, ничего не говорящие и слушающие"

Если футболист решает перейти в другое место, то он должен наслаждаться своей профессией. Похоже, он выглядит счастливым. Он очень опасен. У Обамеянга есть способность забивать. И он будет это делать до того дня, когда решит завершить с футболом.

Чтобы обыграть Челси, нужно сыграть лучше, чем они. Заслужить право на победу, забить на один гол больше. Тогда, уверен, мы выигрываем", – цитирует Артету Football London .

Напомним, габонский нападающий зимой на правах свободного агента со скандалом перебрался в Барселону, а уже летом клуб продал его Челси за 12 миллионов евро. Нападающий провел 5 матчей в АПЛ и забил один мяч.