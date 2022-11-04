В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы было определено окончательное распределение мест в группах А и С. Отчёт о матчах в них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2022/23, 6-й тур

Арсенал – Цюрих – 1:0

Голы: Тирни, 17

Буде-Глимт – ПСВ – 1:2

Голы: Жугель, 90+3 – Сампстед, 36 (автогол), Бакайоко, 52

Рома – Лудогорец – 3:1

Голы: Пеллегрини, 55 (пен), 65 (пен), Дзаньоло, 85 – Рик, 41

Удаление: Вердон, 90 (Лудогорец)

Бетис – ХИК – 3:0

Голы: Руйбаль Гарсия, 20, 41, Фекир, 90+3

Группа А

Арсенал досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, однако в результате поражения от ПСВ в предыдущем туре остался открытым вопрос лидерства в группе. Лондонцы опережали эйндховенцев на два очка при худшей статистике личных встреч – в таких условиях "канониры" не имели права добіть худший результат, нежели конкурент.

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ПСВ свой матч выиграл. В выездной встрече против Буде-Глимта подопечные Рууда ван Нистелроя создали кучу моментов, забив два мяча (хотя первый случился благодаря автоголу). Основное время завершилось со счётом 0:2 в пользу нидерландцев, и лишь на 3-й компенсированной минуте хозяева смогли провести гол престижа.

Арсенал в родных стенах принимал Цюрих, выставив полуосновной состав. Зинченко провёл встречу в запасе, предоставив ещё один шанс Тирни – и шотландец воспользовался им уже на 17-й минуте. После подачи со стандарта и серии заблокированных ударов Киран выстрелил с лёту метров с 23-х, попав в дальний нижний угол. 1:0!

В дальнейшем хозяева доминировали, мало что позволив у собственных ворот. Выход Вьюнника на 78-й минуте мог спасти швейцарцев от поражения, но его лонгшот приняла на себя крестовина. В целом, Цюрих провёл всего 7 ударов, наиграв на 0,41 ожидаемых голов. Арсенал выстрелил 17 раз, упустив несколько хороших моментов, однако добить соперника так и не удалось.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Арсенала со счетом 1:0. "Канониры" выиграли группу А, ПСВ занял вторую строчку, а Буде-Глимт продолжит еврокампанию в Лиге конференций – норвежцы опередили Цюрих на одно очко.

Группа С

Бетис досрочно оформил выход в плей-офф Лиги Европы с первого места, поэтому в домашнем поединке против ХИКа испанцы вообще не имели турнирной мотивации. Финны тоже ни на что не претендовали, ведь выше четвёртой позиции они уже не поднялись бы. Хлопнуть дверью на прощание также не удалось – Руйбаль Гарсия вколотил в ворота гостей два гола ещё до перерыва, а Фекир добил их на последних секундах. 3:0.

Главная интрига в группе крутилась вокруг второй позиции. Её занимал Лудогорец, который имел в активе 7 очков. Рома набрала столько же, но в активе болгар была победа в домашней встрече. Соответственно, поединок этих команд на Стадио Олимпико приобретал статус битвы за плей-офф Лиги Европы.

Рома, конечно же, владела ощутимым преимуществом, однако на 42-й минуте Лудогорец шокировал римскую публику. Рик принял мяч на своей половине поля и исполнил рывок на 50 метров, завершив его мощным ударом под левую штангу – 0:1! Именно с этим счётом футболисты отправились отдыхать. Гостям было достаточно сыграть вничью, чтобы прорваться в плей-офф ЛЕ.

Впрочем, второй тайм они тотально провалили. В первые 20 минут болгары привезли себе два пенальти, которые реализовал Пеллегрини – 2:1.

Ответный гол Нонато на 77-й минуте не засчитали из-за отмашки Рика в начале атаки. На 85-й же Дзаньоло забил третий гол в ворота Лудогорца, а еще через четыре минуты гости остались в меньшинстве. Это была капитуляция. Хорошо, что Пластун в этом участия не брал.

Рома празднует победу и прорывается в плей-офф ЛЕ, отправляя Лудогорец в Лигу конференций.

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