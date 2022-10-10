Форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг вспомнил конфликт с Микелем Артетой, из-за которого ушел из Арсенала этой зимой.

"Помню, что Барселона сначала связалась с моим отцом. Потом мне позвонил Хави, сказал, что знает о моих проблемах в Арсенале. Он говорил, что я способен серьезно помочь Барсе, и я согласился.

Обамеянг официально покинул Барселону и стал игроком Челси.

Артета не способен управлять великими футболистами, великими личностями. Ему нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают", – цитирует Обамеянга Daily Mail .

Напомним, зимой у Артеты был конфликт с габонцом, после чего "канониры" расторгли с ним контракт и он перешел в Барселону. В сентябре Пьер-Эмерика выкупил Челси за 12 миллионов евро.