"Ми повинні були ухвалити рішення про його відхід. У ньому брали участь усі сторони. Завжди бажаєш усім усього найкращого, враховуючи те, яким гравцем був Обамеянг у команді, яку виконував роль і наскільки був важливий.

Обамеянг наїхав на Артету: "Йому потрібні молоді гравці, які нічого не говорять і слухають"

Якщо футболіст вирішує перейти в інше місце, він повинен насолоджуватися своєю професією. Здається, він виглядає щасливим. Він дуже небезпечний. В Обамеянга є здатність забивати. І він робитиме це до того дня, коли вирішить завершити з футболом.

Щоб обіграти Челсі, треба зіграти краще, ніж вони. Заслужити право на перемогу, забити на один гол більше. Тоді, впевнений, ми виграємо", – цитує Артету Football London.

Нагадаємо, габонський нападник взимку на правах вільного агента зі скандалом перебрався в Барселону, а вже влітку клуб продав його Челсі за 12 мільйонів євро. Нападник цього сезону провів 5 матчів в АПЛ та забив один м'яч.

Арсенал виграв групу завдяки голу конкурента Зінченка, В'юнник залишився без єврокубків, Рома прорвалася в плей-офф ЛЄ