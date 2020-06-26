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Артета однозначно оценил шансы Арсенала попасть в еврокубки

14:16 - Читати українською
Артета однозначно оценил шансы Арсенала попасть в еврокубки
Микель Артета (справа) / Reuters

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета после победы над Саутгемптоном (2:0) в 31-м туре АПЛ поделился мыслями относительно вероятности выхода в еврокубки по итогам сезона.

86’ Джек Стивенс
 
Эдвард Нкетия 20’
Джо Виллок 87’
20’ Эдвард Нкетия
86’ Джек Стивенс
87’ Джо Виллок

"Я всегда позитивно настроен. У нас достаточно игр, чтобы сделать это.

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Мы проиграли дважды с тех пор, как я возглавил команду, но затем следовали победы Арсенала, а это поднимает дух и веру. У нас достаточно жесткий календарь Премьер-лиги. Впереди у Арсенал четыре выездных матча, и нам нужно восстанавливать футболистов", – цитирует испанца BBC Sport.

Отметим, что в настоящее время "канониры" занимают 9-е место в АПЛ. За семь туров до конца первенства отставание от зоны еврокубков составляет 6 очков.

Арсенал на выезде переиграл Саутгемптон, Бёрнли удержал победу над Уотфордом: 31-й тур АПЛ, четверг

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