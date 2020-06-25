Арсенал на выезде переиграл Саутгемптон, Бёрнли удержал победу над Уотфордом: 31-й тур АПЛ, четверг

В рамках программы дня 31-го тура английского чемпионата провели два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 31-й тур

Бёрнли – Уотфорд – 1:0

Гол: Родригес, 73

Саутгемптон – Арсенал – 0:2

Голы: Нкетия, 20, Уиллок, 87

Удаление: Стивенс, 86

Бёрнли в матче против Уотфорда пытался реабилитироваться за безвольное поражение в Манчестере. Первый тайм команда Шона Дайча провела неплохо – Выдра на 20-й минуте попал в штангу, кроме того было два выстрела с линии штрафной в створ. "Олени" добавили после перерыва, но с острыми моментами во втором тайме в целом было трудно. В конце концов, всё решил эпизод на 73-й минуте: Макнил сместился из центра на левый фланг и исполнил подачу в штрафную, а Родригес ударом головой в падении замкнул – 1:0. Именно с этим счётом матч и завершился.

Арсенал после двух подряд поражений приехал в Саeтгемптон в попытке наконец-то набрать какие-то очки. В целом, поединок проходил ровно и без особых моментов, поэтому всё решили мелкие ошибки. В первом тайме Нкетия перехватил передачу голкипера Маккарти и забил уже в пустые ворота, а во втором Уиллок сыграл на добивании после удара Ляказетта – 0:2. "Святые" перед вторым голом ещё и в меньшинстве остались из-за фола последней надежды у Стивенса, поэтому вопрос победителя встречи был закрыт. Арсенал наконец-то победил.

Таким образом, "канониры" набрали 43 очка и поднялись аж на девятую позицию в турнирной таблице. Бёрнли идёт одиннадцатым с отставанием от лондонцев в один зачётный балл. Саутгемптон остаётся четырнадцатым, имея 37 пунктов в активе, а Уотфорд с 28 очками расположился на две ступеньки ниже.

Экс-одноклубник собрался подсидеть Сульшера – сенсационное признание резервиста Манчестер Юнайтед времен Фергюсона