Артета однозначно оцінив шанси Арсенала потрапити в єврокубки

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета після перемоги над Саутгемптоном (2:0) у 31-му турі АПЛ поділився думками щодо ймовірності виходу в єврокубки за підсумками сезону.

"Я завжди позитивно налаштований. Ми маємо достатньо ігор, щоб зробити це.

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Ми програли двічі відтоді, як я очолив команду, але потім слідували перемоги Арсенала, а це піднімає дух і віру. У нас доволі жорсткий календар Прем'єр-ліги. Попереду в Арсенал чотири виїзних матчі, і нам потрібно відновлювати футболістів", – цитує іспанця BBC Sport.

Відзначимо, що наразі "каноніри" посідають 9-те місце в АПЛ. За сім турів до кінця першості відставання від зони єврокубків складає 6 очок.

Арсенал на виїзді переграв Саутгемптон, Бернлі втримав перемогу над Уотфордом: 31-й тур АПЛ, четвер