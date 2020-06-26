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Артета однозначно оцінив шанси Арсенала потрапити в єврокубки

14:16 - Читать на русском
Артета однозначно оцінив шанси Арсенала потрапити в єврокубки
Мікель Артета (праворуч) / Reuters

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета після перемоги над Саутгемптоном (2:0) у 31-му турі АПЛ поділився думками щодо ймовірності виходу в єврокубки за підсумками сезону.

86’ Джек Стівенс
 
Едвард Нкетія 20’
Джо Віллок 87’
20’ Едвард Нкетія
86’ Джек Стівенс
87’ Джо Віллок

"Я завжди позитивно налаштований. Ми маємо достатньо ігор, щоб зробити це.

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Ми програли двічі відтоді, як я очолив команду, але потім слідували перемоги Арсенала, а це піднімає дух і віру. У нас доволі жорсткий календар Прем'єр-ліги. Попереду в Арсенал чотири виїзних матчі, і нам потрібно відновлювати футболістів", – цитує іспанця BBC Sport.

Відзначимо, що наразі "каноніри" посідають 9-те місце в АПЛ. За сім турів до кінця першості відставання від зони єврокубків складає 6 очок.

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Арсенал Арсенал Англія Мікель Мікель Артета Саутгемптон - Арсенал
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