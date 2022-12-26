Артета назвал рецепт успеха Арсенала в последних матчах
Главный тренер Арсенала Микель Артета не скрывал своего восторга от победы над Норвичем (5:0).
"Я очень рад. Очевидно, выигрывать на чужом поле непросто. Но мы доминировали с начала матча. По-настоящему впечатляющее выступление.
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И коллективно, и индивидуально мы выступили отлично, иначе победить 5:0 в гостях невозможно.
Начало сезона оказалось тяжелым, но теперь мы забиваем больше мячей, потому что находимся в лучшем состоянии, чем раньше. Все функционирует гораздо лучше, и это приводит к более качественным моментам для форвардов. Сейчас мы играем действительно эффективно", – цитирует Артету Evening Standard.
После 19 туров АПЛ Арсенал расположился на 4-й строчке турнирной таблицы.
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