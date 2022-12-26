Головний тренер Арсенала Мікель Артета не приховував свого захоплення від перемоги над Норвічем (5:0).

"Я дуже радий. Очевидно, вигравати на чужому полі непросто. Але ми домінували від початку матчу. По-справжньому вражаючий виступ.

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І колективно, і індивідуально ми виступили чудово, інакше перемогти 5:0 у гостях неможливо.

Початок сезону видався важким, але тепер ми забиваємо більше м'ячів, тому що перебуваємо в кращому стані, ніж раніше. Все функціонує набагато краще, і це призводить до якісніших моментів для форвардів. Зараз ми граємо справді ефективно", – цитує Артету Evening Standard.

Після 19-ти турів АПЛ Арсенал розташувався на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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