Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии здоровья Александра Зинченко перед поединком с ПСВ в Лиге Европы.

"Сыграют ли Мартинелли и Зинченко в игре против ПСВ? Они не исключены из состава, но мы посмотрим завтра (Артета дал комментарий в среду, 19 октября – прим.).

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Беспокоит ли меня травма Зинченко? Нет, не думаю. У него было повреждение икроножной мышцы, поэтому она отсутствует в этот период. Вернется ли Александр до чемпионата мира? Да", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Отметим, что перенесенный матч Арсенал – ПСВ должны сыграть уже сегодня, 20 октября, в 20:00. Что касается Зинченко, то украинец пропустил 4 поединка подряд. В общей сложности Александр сыграл 6 матчей за Арсенал и отдал 1 ассист.

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