Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про стан здоров'я Олександра Зінченка перед поєдинком з ПСВ у Лізі Європи.

"Зіграють Мартінеллі та Зінченко у грі проти ПСВ? Вони не виключені зі складу, але ми подивимось завтра (Артета дав коментар у середу, 19 жовтня – прим.).

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Чи турбує мене травма Зінченка? Ні, не думаю. У нього було пошкодження литкового м'яза, тому він відсутній у цей період. Чи повернеться Олександр до чемпіонату світу? Так", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Зазначимо, що перенесений матч Арсенал – ПСВ мають зіграти вже сьогодні, 20 жовтня, початок о 20:00. Щодо Зінченка, то українець до цього пропустив 4 поєдинки поспіль. Загалом, Олександр зіграв 6 матчів за Арсенал та віддав 1 асист.

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