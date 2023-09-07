Прошел первый месяц английской Премьер-лиги 2023/24 – соответственно, стали известны претенденты на звание лучшего футболиста и наставника.

На награду лучшему футболисту августа претендуют 6 игроков. Это Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Тайво Авоньи (Ноттингем Форрест), Родри (Манчестер Сити), Джаррод Боуэн (Вест Хэм), Бриан Мбеумо (Брентфорд) и Кауору Митома (Брайтон), сообщает официальный Twitter Премьер-лиги.

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Список номинантов на звание лучшего тренера сформировали 5 специалистов. Это Микель Артета (Арсенал), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Дэвид Мойес (Вест Хэм) и Ангелос Постекоглу (Тоттенхэм).

Напомним, после 4-х туров АПЛ лидирует Манчестер Сити, выигравший все свои матчи. Тоттенхэм, Ливерпуль, Вест Хэм и Арсенал набрали по 10 очков. Новички – Лутон и Бернли – замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка. У Эвертона и Шеффилд Юнайтед по одному баллу.

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