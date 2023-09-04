Зинченко присоединился к победе Арсенала над Манчестер Юнайтед, хотя получил далеко не лучшие оценки от статистических порталов. Однако, украинец добавил вариативности "канонирам" и успел напихать Каю Хаверцу во время игры.

Цыганкову "подсунули свинью" в Жироне – два украинца ожидают неизбежных решений тренера

Мудрика снова критикуют, хотя Михаил появился только на замену в поединке против Ноттингем Форест. Отсутствие голов украинца в официальных матчах на самом деле является далеко не самой главной проблемой лондонцев, которые после 4 туров оказались на 12 строчке. Об этом, а также выступлении Забарного в очередном матче Борнмута и отсутствие Ярмолюка в составе Брентфорда, смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".