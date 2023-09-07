Минув перший місяць англійської Прем'єр-ліги 2023/24 – відповідно, стали відомі претенденти на звання найкращого футболіста і наставника.

На нагороду найкращому футболісту серпня претендують 6 гравців. Це Джеймс Меддісон (Тоттенхем), Тайво Авоньї (Ноттінгем Форест), Родрі (Манчестер Сіті), Джаррод Боуен (Вест Хем), Бріан Мбеумо (Брентфорд) і Кауору Мітома (Брайтон), інформує офіційний Twitter Прем'єр-ліги.

Зінченко напхав зірковому партнеру, а загнаний Мудрик ризикує стати жертвою жорсткого вибору – Лондон знову кипить

Список номінантів на звання найкращого тренера сформували 5 фахівців. Це Мікель Артета (Арсенал), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Юрген Клопп (Ліверпуль), Девід Мойєс (Вест Хем) і Ангелос Постекоглу (Тоттенхем).

Нагадаємо, після 4-х турів АПЛ лідирує Манчестер Сіті, який виграв усі свої матчі. Тоттенхем, Ліверпуль, Вест Хем і Арсенал набрали по 10 очок. Новачки – Лутон і Бернлі – замикають турнірну таблицю, не набравши жодного очка. Евертон і Шеффілд Юнайтед мають по одному балу.

Арсенал дотиснув МЮ у матчі АПЛ – 116-мільйонний герой залякує Україну, Зінченко починає гол, безжальний VAR