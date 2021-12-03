"Никогда такого не видел. Я понимаю разочарование игроков Манчестер Юнайтед, но арбитр ничего не мог сделать. Нет смысла кричать на судью, потому что в этой ситуации не было фола, офсайда – никакого нарушения правил. Да, вратарь лежал. В идеале, если бы арбитр увидел лежащего Де Хеа, он бы свистнул и отдал мяч Арсеналу, но не сделал этого", – заявил в студии Amazon Prime легендарный Алли Маккойст, один из величайших игроков за всю историю Рейнджерс. Что должен был делать в этой ситуации 21-летний Смит-Роу? Его команда сейчас пытается вернуться в большую еврокубковую игру, начался взлет молодежи, забивающей все выездные голы "канониров" в АПЛ. Всё это на фоне проблем конкурентов.

Историческое достижение Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2

Each of Arsenal's five away goals in the Premier League this season have now been scored by by players under 23 or under.



Martin Ødegaard with the first and last. ️ https://t.co/7VDT0VyfTA — Squawka Football (@Squawka) December 2, 2021

Открыть счет на Олд Траффорд – почетно всегда, хотя в последнее время это уже начало становиться рутиной для соперников МЮ, а не чем-то особенным. Но ведь есть неписаное правило. Когда вратарь не может отбить мяч из-за повреждения, игру останавливают и не пытаются забить. Начались разговоры, что Арсенал забил очень некрасиво, должен как-то поблагороднее решить этот вопрос, а радость после такого взятия ворот – это низко. Ситуацию усложнило то, что все случилось в мгновение ока. Правила, впрочем, однозначно говорят: играй вплоть до свистка арбитра!

Давид Де Хеа отчетливо выключился из игры. Очевидно, ему показалось, что на ногу в пределах вратарской наступил чужой, а не свой Фред. Возможно, действительно было очень больно. Возможно, симулировал, и это уже не красит вратаря МЮ. В любом случае на последнем рубеже так никто не играет – голкиперы, несмотря на боль, пытаются спасти команду вопреки всему. Испанец ведь не потерял сознание, да и затем спокойно продолжил игру, словно ничего и не было. Если сразу свистеть после каждого падения вратаря, может возникнуть прецедент. Ваши соперники будут просто падать, а игру нужно будет останавливать на пике опасности.

Экс-форвард Манчестер Юнайтед заменил двух удаленных вратарей и выиграл серию пенальти в Кубке Турции

Алан Ширер, Тьерри Анри, Гарри Линекер, Патрис Эвра и другие эксперты не упрекают Арсенал в чистом по их мнению голе, хотя и признают, что пропускать такое – уж очень обидно. Конечно, всегда можно не идти на принцип, а разрешить конфликт полюбовно. Так, как это сделали в тот же день, 2 декабря 2021 года, во время матча Кубка Турции. Коньяспор, в составе которого на 10 с лишним минут впервые в сезоне вышел экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Кравец (не играл аж 7 месяцев, говорят – виноваты не только травмы, но и споры жены Анны с фанатами и тренером), забил оригинальный гол Ванаспору. Соперник травмировался и сам помахал рукой, чтобы остановить игру. Гости остановились. Хозяева воспользовались их ступором и забили, еще и с помощью автогола. Как и удар Смит-Роу, этот мяч открыл счет в матче.

İ.H Konyaspor 1-0 S. Vanspor

Barış Gök (k.k) pic.twitter.com/RC4EI0E6ww — A Spor (@aspor) December 2, 2021

По правилам, здесь тоже все справедливо. По духу игры? Здесь можно спорить. Останавливаться вот так втроем на своей половине, когда идет атака соперника? Это как-то несерьезно. Тем более, что один из остановившихся в итоге побежал назад и срезал мяч в собственные ворота. Однако всегда кто-то может сказать, что футболист Коньяспора специально симулировал травму и перехитрил защитников. Поэтому, чтобы на них не падала тень, партнеры Кравца просто остановились, когда Ванаспор развел из центра поля. Гости поблагодарили оппонентов за благородный поступок, который помог сравнять счет. Не понравился момент лишь горячим фанатам хозяев, громким свистом реагировавшим на голевой забег нападающего соперников.

Santradan sonra Konyasporlu oyuncular centilmence topu bıraktı, Hamza'da skoru 1-1 yaptı.



İ.H Konyaspor - S. Vanspor

Hamza Küçükköylü pic.twitter.com/k7lQ46l2Dk — A Spor (@aspor) December 2, 2021

Коньяспор, в конце концов, доказал свое преимущество уже после перерыва, забив после 71 минут еще дважды (3:1) и выйдя в 1/16 Кубка Турции. Здесь, безусловно, можно иронизировать. Мол, легко быть настолько честными, если твой соперник – только середняк второго по классу дивизиона. Да и уровень противостояния далеко не столь принципиален, как у Арсенала с Манчестер Юнайтед. Однако это уже интерпретации. Факт заключается в том, что вице-лидер турецкой Суперлиги отдал сомнительной славы гол соперникам, но затем все же победил. А вот команде Артеты этот подарок никак не помог, лондонцы проиграли 2:3. Как думаете, стоило "канонирам" последовать примеру турок?

Такі пенальті нам не потрібні: Кожанов, капітан Галатасарая та інші випадки, коли гравці навмисне пробивали повз ворота