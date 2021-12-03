Неординарная ситуация произошла в матче 1/32 финала розыгрыша Кубка Турции между Хатайспором и Эюпспором. Основное время встречи завершилось результативной ничьей (1:1), а на четвертой добавленной минуте красную карточку получил голкипер хозяев Абдулла Игитер. Второй вратарь сумел не пропустить в двух экстра-таймах, однако на 120-й минуте также был удален.

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На ворота пришлось становиться бывшему форваду Манчестер Юнайтед Маме Диуфу. Сначала 33-летний сенегалец уверенно реализовал свою попытку, а затем своей уверенностью заставил ошибиться двух игроков соперника: в одном случае сфера полетела мимо рамки, а в другом – мяч попал в штангу. В результате Хатайспор выиграл послематчевую лотерею со счетом 5:4 и вышел в 1/16 финала, а Диуф стал настоящим героем поединка.

Напомним, Маме начал профессиональную карьеру в норвежском Мольде, откуда в 2009-м перешел в Манчестер Юнайтед, где провел за главную команду всего 9 матчей во всех турнирах. Впоследствии он перебрался в Ганновер, а в 2014 году вернулся на Туманный Альбион в Сток Сити, где и снискал славу. В 2020-м перешел в Хатайспор, который сейчас идет в турнирной таблице турецкой Суперлиги третьим.

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