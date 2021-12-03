"Имеем то, что есть. Если ты пропустил три мяча на Олд Траффорд, то трудно получить положительный результат. Я был разочарован теми голами, которые мы пропустили.

Историческое достижение Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2

Мы прошли долгий путь с момента игры на Энфилде. Нужно было дольше сохранять периоды нашей доминации. Когда мы контролировали мяч, то имели лучшую структуру и создавали моменты. При счете 2:2 нам следовало нарастить импульс, чтобы одержать победу.

Было и многое, что мне нравилось в игре. Мне нравилось поведение парней. Когда забиваешь два гола на Олд Траффорд, то ожидаешь что-то получить, но у нас ничего. Это наша вина. Можно сказать, что мы заслуживали большего, но такое происходит против столь качественного соперника. Гол Смита-Роу? Я никогда еще такого не видел. Сначала было решение арбитра, но VAR его проверил и засчитал гол", – цитирует Артету ВВС.

Манчестер Юнайтед победил Арсенал в эффектной перестрелке с пятью голами – Роналду оформил исторический дубль