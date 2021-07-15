Французский защитник Виллиам Салиба не может найти себя в составе лондонского Арсенал.

Марсель арендовал 20-летнего центрбека на один сезон, сообщает официальный сайт провансальского клуба.

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Добавим, что Салиба вторую половину прошлой кампании также провел в Лиге 1. Прошлой зимой его арендовала Ницца, за которую он сыграл 22 матча, забив один гол.

Заметим, что Арсенал купил права на Салибу летом 2019-го, заплатив Сент-Этьену 30 миллионов евро, и оставил Виллиама в родном клубе еще на сезон. Летом 2020-го защитник таки оказался в Лондоне, но за главную команду даже не дебютировал.

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