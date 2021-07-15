Французький захисник Вілліам Саліба не може знайти себе у складі лондонського Арсенал.

Марсель орендував 20-річного центрбека на один сезон, повідомляє офіційний сайт провансальського клубу.

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Додамо, що Саліба другу половину минулої кампанії також провів у Лізі 1. Минулої зими його орендувала Ніцца, за яку він зіграв 22 матчі, забивши один гол.

Зауважимо, що Арсенал купив права на Салібу влітку 2019-го, заплативши Сент-Етьєну 30 мільйонів євро, і залишив Вілліама у рідному клубі ще на сезон. Влітку 2020-го захисник таки опинився у Лондоні, але за головну команду навіть не дебютував.

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