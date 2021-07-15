Селтик переманил хавбека, который был в шаге от Динамо
15:04 - Читати українською
Трансферная цель киевлян – израильский вингер Лиэл Абада – нашел себе новый клуб.
Полузащитник Маккаби Петах-Тиква Лиэл Абада перешел в Селтик, сообщает официальный сайт "кельтов".
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19-летний вингер подписал с шотландцами контракт сроком на 5 лет. Стоимость трансфера не разглашается, однако Transfermarkt указывает сумму компенсации в размере 4 млн евро.
Напомним, зимой израильтянина очень хотело видеть в своих рядах Динамо. Тем не менее, тогда переговоры так и не увенчались успехом.
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