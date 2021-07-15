Полузащитник Маккаби Петах-Тиква Лиэл Абада перешел в Селтик, сообщает официальный сайт "кельтов".

Трансфер Абады в Динамо окончательно сорвался, но Маккаби оставляет дверь открытой

19-летний вингер подписал с шотландцами контракт сроком на 5 лет. Стоимость трансфера не разглашается, однако Transfermarkt указывает сумму компенсации в размере 4 млн евро.

Напомним, зимой израильтянина очень хотело видеть в своих рядах Динамо. Тем не менее, тогда переговоры так и не увенчались успехом.

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