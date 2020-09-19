Арсенал – Вест Хем: Ярмоленко попал в заявку на матч АПЛ
21:07 - Читати українською
Арсенал в рамках 2-го тура АПЛ принимает Вест Хэм. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура АПЛ Арсенал – Вест Хэм начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка от "Setanta Sports" доступна в этой новости, также "Футбол 24" проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ярмоленко имеет предложения из Европы и МЛС, – СМИ
Андрей Ярмоленко остался в запасе.
Стартовые составы
Арсенал:
Вест Хэм:
"Ярмоленко – лучший с отрывом, это будет трансфер по дешёвке": украинец очаровал фанатов Вест Хэма и вызвал бурю
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter