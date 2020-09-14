Андрей Ярмоленко имеет варианты продолжения карьеры в Европе и МЛС, сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Ярмоленко получил экзотический вариант продолжения карьеры – украинец может стать партнером экс-звезды Манчестер Юнайтед

Правда конкретной информации о клубах, которые интересуются украинцем, пока нету. По словам источника, сам Ярмоленко планирует остаться в английской команде и бороться за место в стартовом составе. К слову, ранее сообщалось об интересе со стороны китайского Шеньдунь Лунен к хавбеку Вест Хэма.

Напомним, Андрей Ярмоленко летом 2018 перешел из Боруссии в Вест Хэм. За английский клуб украинец сыграл в 34 матчах во всех в турнирах, отличился семью голами и двумя ассистами.

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