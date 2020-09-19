Арсенал – Вест Хем: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
21:55 - Читать на русском
Арсенал в рамках 2-го туру АПЛ приймає Вест Хем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру АПЛ Арсенал – Вест Хем розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку від "Setanta Sports" доступна в цій новині, також "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
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Стартові склади
Арсенал:
Вест Хем:
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