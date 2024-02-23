"Канониры" ищут усиление в линию полузащиты. Одной из главных целей Микеля Артеты и тренерского штаба Арсенала является одноклубник Виталия Миколенко из Эвертона Амаду Онана.

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По информации Team talk, "ириски" требуют за своего опорного полузащитника около 80 миллионов фунтов. Арсенал не единственный претендент на 22-летнего бельгийца. Челси, Манчестер Юнайтед и Барселона также интересуются игроком.

Напомним, Амаду Онана присоединился к Эвертону в 2022 году, перейдя из Лилля. В текущем сезоне он отыграл в 26 матчах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Действующее соглашение бельгийца с "ирисками" рассчитано до 2027 года.

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