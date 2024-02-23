"Каноніри" шукають підсилення в лінію півзахисту. Однією з головних цілей Мікеля Артети та тренерського штабу Арсенала є одноклубник Віталія Миколенка з Евертона Амаду Онана.

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За інформацією Team talk, "іриски" вимагають за свого опорного півзахисника близько 80 мільйонів фунтів. Арсенал – не єдиний претендент на 22-річного бельгійця. Челсі, Манчестер Юнайтед та Барселона також цікавляться гравцем.

Нагадаємо, Амаду Онана приєднався до Евертона у 2022 році, перейшовши з Лілля. У поточному сезоні він відіграв у 26 матчах, забивши три голи та віддавши одну результативну передачу.

Чинна угода бельгійця з "ірисками" розрахована до 2027 року.

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