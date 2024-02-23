Экс-тренер и футболист сборной Китая Ли Те оставшуюся часть своей жизни проведет за решеткой.

Суд признал виновным 46-летнего мужчину в преступлениях спортивной коррупции и назначил ему пожизненное содержание под стражей, сообщает Mail Sport.

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Ли Те признался в совершенных преступлениях. Он подтвердил, что дал три миллиона юаней взятки (это почти 400 тысяч евро), чтобы получить должность тренера сборной Китая. Также он признал, что договаривался о договорных матчах, когда тренировал клубные команды.

Следует заметить, что Ли Те построил довольно успешную карьеру игрока. Он провел 92 матча в составе сборной Китая и успел поиграть в АПЛ. В частности, Те в сезоне 2002/03 выступал в составе Эвертона, но в следующей кампании получил сложную травму, которая практически поставила крест на выступлениях в Европе.