Арсенал ще місяць тому вважався головним претендентом на четверте місце в АПЛ, однак чотири поразки в п'яти останніх матчах (при трьох поспіль програшах середнякам) поставили колектив у вкрай скрутне становище. "Каноніри" опустилися на п'яту сходинку, Тоттенхем відірвався на три очки й лише дивом не збільшив гандикап до шести, а МЮ мав рівність з "гармашами" за набраними балами – між тим, зустріч з "дияволами" відбудеться вже через три дні. Саме тому підопічним Мікеля Артети було критично важливо переграти Челсі на Стемфорд Брідж.

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Перші півгодини зустрічі пройшли за надзвичайно динамічного футболу. Господарі, як і очікувалось, агресивно накривали суперника на чужій третині, тримаючись принципу "контрпресинг – найкращий плеймейкер". Крім того, вони регулярно перевантажували окремі зони (здебільшого, на флангах). Гості ж відповідали щільною обороною (опускання Джаки відігравали дуже велику роль) і швидкими контратаками. Едегор зв'язував обидві фази, виступаючи в якості головного плеймейкера.

Захисники обох команд не змогли впоратись з високою інтенсивністю, що вилилось у велику кількість моментів. Челсі міг відкрити рахунок вже на 4-й хвилині внаслідок подачі з кутового та метушні. Алонсо пробив з відскоку у ближній кут, але влучив у зовнішній бік сітки. Арсенал відповів всього через три хвилини несподіваним вриванням центрбека Габріела в штрафний і пострілом під ближню стійку – Менді парирував ногою!

На 11-й хвилині шанс відзначитись змарнував Лукаку, який прийняв пас від Лофтуса-Чіка й завдав удар з лінії штрафного М'яч пройшов у метрі від дальньої стійки. Взагалі, господарі на старті зустрічі серйозно навалились на оборону "канонірів" – втім, саме гості відкрили рахунок на 13-й хвилині. "Героєм" став Крістенсен, який під тиском Нкетії віддав вкрай слабкий пас назад на Менді. Едді перехопив його й впевнено реалізував вихід віч-на-віч – 0:1!

Щастя гостей тривало недовго. Челсі зрівняв рахунок вже на 17-й: "пенсіонери" накрили суперника пресингом, Лофтус-Чік перехопив м'яч і одразу ж віддав його Вернеру, а Тімо, змістившись з лівого флангу до лінії карного майданчика, завдав удар – рикошетом від Габріля сфера повільно залетіла в ближній кут. 1:1. Після цього Маунт і Нкетія розмінялись класними обвідними ударами повз дальню стійку.

Другий розмін голами не змусив довго на себе чекати. На 27-й хвилині господарі затисли Джаку в штрафному, але той втримав м'яч під контролем, пройшов кількох опонентів і віддав передачу на хід Едегору. Мартін запустив у прохід Сака, а той з лівого флангу виконав поперечний пас на лінію півкола – Едегор прийняв його й швидко знайшов Сміта-Роу. Еміль же у дотик завдав точнісінький удар в правий нижній кут. 1:2!

Челсі відігрався вже на 32-й хвилині завдяки помилці Вайта. Бенжамен під тиском Вернера й Маунта втратив м'яч на фланзі, після чого ТІмо скинув його на Мейсона, а той швидко ж віддав пас на ближню стійку. Аспілікуета, випередивши Тавареша, впевнено пробив під неї – 2:2!

В останній третині першого тайму темп гри дещо впав. Команди перейшли до позиційного футболу, в якому Челсі виглядав не найкращим чином. До перерви "пенсіонери" так нічого й не створили, а от "каноніри" мали одразу дві нагоди забити третій гол. Так, на 34-й хвилині Нкетія щільно вистрілив із середньої дистанції (м'яч пролетів поруч з каркасом), а на 42-й Сміт-Роу отримав пас від Едегора, накрутив на клаптику поля трьох захисників і пробив з лінії штрафного – сфера пройшла поруч з ближньою стійкою!

У роздягальні Томас Тухель провів заміну, знявши з пробігу Крістенсена. Замість нього вийшов Тьягу Сілва. Інших змін у грі Челсі не було – команда все так же тримала м'яч, намагалася тиснути і навіть била по воротах з різних кутів. Тим не менш, другий тайм виглядав логічним продовженням першого. Швидкості не зростали, а гострих моментів не виникало. Арсенал впевнено тримав суперника на відстані й навіть сміливо пресингував.

Зустріч виглядала досить спокійно, тож гол "канонірів" на 57-й хвилині став повною несподіванкою. Господарі втратили м'яч на власній половині, Тавареш запустив передачу на лінію штрафного, Нкетія шикарно розвернувся на прийомі, однак далі сталася серія відскоків. Едді опинився більш спритним за Сілва та Сарра, першим підхопивши сферу й вистріливши у ближній кут – 2:3!

Здавалося, що цей епізод розкриє гру, але нічого подібного не сталося. Арсенал спокійно обороняв територію на власній третині поля, віддавши м'яч Челсі, а підопічні Томаса Тухеля просто не знали, що з цим робити. Протягом останніх 35 хвилин команда господарів не створила нічого небезпечного біля чужих воріт – згадати можна тільки кілька заблокованих або неточних ударів з-за меж штрафного. "Каноніри" ж кілька разів підловили суперника на флангових контратаках і навіть довели їх до логічного завершення. Щоправда, з точністю ударів у гостей теж були проблеми.

Ба більше – північні лондонці не боялись пресингувати Челсі на стадії розіграшу м'яча. Команда Томаса Тухеля неодноразово втрачала його під подібним тиском, а на 89-й хвилині чергове відбирання "гармашів" (помилився Тьягу Сілва) завершилось контратакою з прострілом Соареша. Передача виявилась вкрай невдалою, однак Аспілікуета у власному карному майданчику чомусь завалив Сака. Джонатан Мосс призначив пенальті, а Букайо точним ударом з "позначки" встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:4!

Таким чином, Арсенал набрав 57 очок, наздогнавши Тоттенхем у турнірній таблиці. "Каноніри" залишаються п'ятими через гіршу різницю голів, але відриваються від МЮ на три пункти при матчі у запасі. Челсі, маючи 62 залікових бали у активі, тримається третім.

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