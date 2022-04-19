В АПЛ впереди сложная гонка за последнюю путевку в Лигу чемпионов. Тоттенхэм и Арсенал имеют лучшие перспективы.

Сейчас в топ-4 идет Тоттенхэм, но поражение от Брайтона остановило уверенное шествие Антонио Конте и подарило надежду конкурентам. "Шпоры" на 3 очка опережают Манчестер Юнайтед и Арсенал ("канониры" еще имеют матч в запасе), а на 5 – Вест Хэм (команда Ярмоленко сыграла на матч больше).

The Analyst оценивает шансы команды в Лигу чемпионов. У Тоттенхэма – 59% на успех, у Арсенала – 36,6%, МЮ выделяют всего 4%, а Вест Хэму дают микроскопические 0,2%.

Календарь также говорит в пользу Тоттенхэма. У "шпор" матч с Ливерпулем, выезд в Лестер и домашнее дерби с Арсеналом, в котором все, скорее всего, и решится.

МЮ до конца месяца имеет сверхсложные дуэли с Ливерпулем и Челси, а также выезд к Арсеналу. Сами "канониры", кроме трех лобовых матчей с конкурентами, встретятся с Челси.

У Вест Хэма три из последних 5 матчей – против топ-соперников. Челси, Манчестер Сити, Арсенал, еще и отживший Брайтон.

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