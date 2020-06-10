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Арсенал уступил Брентфорду в спарринге – "канониры" пропустили трижды за тайм

22:43 20 Читати українською
Арсенал уступил Брентфорду в спарринге – "канониры" пропустили трижды за тайм
Арсенал – Брентфорд / Фото The Sun

Лондонский Арсенал провел товарищескую встречу с представителем Чемпионшипа.

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Арсенал – Брентфорд – 2:3

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Лондонцам удалось первыми открыть счет и уйти на перерыв в статусе победителя.

Во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Гости "отгрузили" именитому сопернику три мяча. До финального свистка "канониры" отыграли один гол, но даже для ничьей этого оказалось недостаточно.

Напомним, уже 17 июня АПЛ возвращается после карантина, в этот же день Арсенал проэкзаменует действующий чемпион Англии – Манчестер Сити.

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