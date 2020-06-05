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Арсенал выбрал оригинальный вариант формы на следующий сезон – "кровавый" дизайн немного пугает

12:16 127 Читати українською
Арсенал выбрал оригинальный вариант формы на следующий сезон – "кровавый" дизайн немного пугает
Игроки Арсенала / Reuters

Лондонский Арсенал шокировал новой гостевой экипировкой на следующий сезон.

Известный портал Footy Headlines слил в сеть комплект выездной формы Арсенала на сезон 2020/21.

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Экипировка имеет несколько пугающий дизайн: на белой форме нанесены размытые полоски красного цвета, которые можно легко спутать с кровавыми полосами. Техническим спонсором Арсенала является компания Adidas.

Добавим, что Арсенал занимает лишь 9 место в текущем сезоне АПЛ – подопечные Артеты имеют лишь 40 очков в активе.

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Англия Арсенал Арсенал Футбольная форма
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