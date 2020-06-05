Арсенал выбрал оригинальный вариант формы на следующий сезон – "кровавый" дизайн немного пугает

Англия — 14:46 26
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АПЛ объявила календарь стартовых туров после возобновления сезона: известна дата матча Манчестер Сити – Ливерпуль
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Клубы Первой лиги решили доиграть сезон – предыдущее решение отменили, в регламент внесли правкиПервая лига — 13:31 118
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Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два рокиМир — 12:00 300
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