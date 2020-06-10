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Арсенал поступився Брентфорду у спарингу – "каноніри" пропустили тричі за тайм

22:43 188 Читать на русском
Арсенал поступився Брентфорду у спарингу – "каноніри" пропустили тричі за тайм
Арсенал – Брентфорд / Фото The Sun

Лондонський Арсенал провів товариську зустріч з представником Чемпіоншипу.

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Арсенал – Брентфорд – 2:3

Арсенал обрав оригінальний варіант форми на наступний сезон – "кривавий" дизайн дещо лякає

Лондонцям вдалось першими відкрити рахунок і піти на перерву у статусі переможця.

У другому таймі ситуація кардинально змінилась. Гості "відвантажили" іменитому супернику три м'ячі. До фінального свистка "каноніри" відквитали один гол, але навіть для нічиєї цього виявилось недостатньо.

Нагадаємо, вже 17 червня АПЛ повертається після карантину, в цей же день Арсенал проекзаменує чинний чемпіон Англії – Манчестер Сіті.

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