1 січня 2022 року Арсенал відкривав футбольний рік домашнім матчем проти Манчестер Сіті. Честь закрити рік також випала "канонірам" – вони приїхали в гості до Брайтона, аби здобути перемогу й відірватись від "містян" на сім очок. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі.

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Лондонці не стали затягувати із виконанням завдання, відкривши рахунок вже на 66-й секунді. У гольовій атаці взяв наш Зінченко – Сашко підхопив нічийний м'яч на чужій третині й виконав передачу на хід Мартінеллі, а той подав у штрафний. М'яч рикошетом від захисника прилетів до ніг Сака, після чого Букайо ударом метрів з восьми прошив Санчеса. 1:0! Це був найшвидший гол Арсенала в АПЛ за останні дев'ять років.

За кілька хвилин Зінченко міг і сам відзначитись, отримавши передачу від Мартінеллі на лівий кут воротарського. Українець розвернувся навколо захисника й пробив під ближню стійку, але голкіпер врятував Брайтон. Покарання за марнотратство могло прилетіти на 16-й хвилині, коли ніхто не встиг перехопити простріл від Лемпті – Троссар замикав з рикошетом від Саліби. Сфера пролетіла повз дальню стійку.

Надалі гра проходила без особливої гостроти. Арсенал повністю контролював хід зустрічі, нічого не дозволяючи супернику, за що й був винагороджений перед перервою. Сака закрутив м'яч у штрафний, Гілмор вибив його на лінію, а Едегор прибіг і вистрілив з лету – без шансів для Санчеса. 2:0! В цьому епізоді міг пробивати і Зінченко, але Мартін встиг першим.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги лондонців, а вже за хвилину після старту другого тайму "каноніри" влаштували розгром. Мартінеллі увірвався на лівий край карного майданчика й завдав удар, Санчес парирував перед собою, а Нкетія зіграв на добиванні – 0:3! У соцмережах почали писати, що Арсенал вже чемпіон.

Гості продовжили домінувати. На 58-й хвилині Габріел з передачі Мартінеллі міг і четвертий гол вколотити, але голкіпер виручив "чайок". Все було під контролем, тож на 60-й хвилині Мікель Артета зняв з гри Зінченка й Вайта, випустивши Тірні та Томіясу.

Втім, на 65-й підопічні Роберто Де Дзербі відродили інтригу. Гросс протягнув м'яч на чужу третину й видав шикарний розрізний пас на Мітому, організувавши японцю вихід віч-на-віч. Каору впевнено переграв Ремсдейла. 1:3! Ще за три хвилини Гросс був близьким до того, аби організувати другий гол. Паскаль виконав закидання на лінію воротарського, однак Марч трішечки не встиг на замикання.

Вболівальникам на Амексі було дуже прикро, адже вже на 71-й хвилині Арсенал забив четвертий гол. Мартінеллі отримав закидання від Едегора на хід лівим флангом, увірвався в карний майданчик і прошив Санчеса – 1:4! Здавалося, що це вже точно кінець.

Брайтон не здався, відігравши ще один гол на 77-й хвилині. Фергюсон скористався грубою помилкою Саліби в єдиноборстві за винос Данка – Еван відібрав м'яч, вийшов сам на сам з Ремсдейлом і забив гол! 2:4. На 81-й же відзначитись міг і Гросс, який трішечки не встиг на крос від Сармієнто на лінію воротарського!

Зрештою, на 89-й хвилині Мітома скоротив відставання до мінімуму, ефектно пробивши в дальній кут у атаці другим темпом. Господарі посвяткували, однак перегляд відеоповтору виявив офсайд на самому початку епізоду. Гол не зарахували. У підсумку, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Арсенала!

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