Михаила Мудрика уже долгое время связывают с переходом в Арсенал. Наставника "канониров" Микеля Артету спросили о возможном трансфере украинца на пресс-конференции перед игрой с Брайтоном.

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"Состоится ли трансфер Мудрика из Шахтера? Я не могу говорить об игроках, которые не являются нашими", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года. Михаила активно сватают в Арсенал, но клубы так и не договорились о сумме перехода.

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