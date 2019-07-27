Арсенал узгодив трансфер Пепе з Ліллем, – Sky Sports

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VAR дебютує в УПЛ вже у першому турі – систему протестують на матчі Колос – Маріуполь
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Йокогама – Манчестер Сіті: Зінченко допомагає перемогти в репетиції до Суперкубка – дуже важкий тест для українця і КоАнглія — 15:31 3914
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Нова схема, хороші новачки та розумні ідеї, а проблеми все ті ж – Динамо підходить до сезону без права на помилкуУкраїна — 15:15 1506
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Ювентус запропонує Манчестер Юнайтед обмін зірковими форвардами, – Sky SportsАнглія — 11:17 2275
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