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Арсенал узгодив трансфер Пепе з Ліллем, – Sky Sports

14:47 336 Читать на русском
Арсенал узгодив трансфер Пепе з Ліллем, – Sky Sports
Ніколя Пепе (ліворуч) / AFP

Лондонський Арсенал і французький Лілль домовилися про трансфер вінгера Ніколя Пепе.

Перехід талановитого івуарійця може відбутися вже незабаром, повідомляє Sky Sports.

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"Каноніри" заплатять за Пепе 72 млн фунтів плюс бонуси. Наразі відбувається остаточне узгодження деталей особистого контракту з представниками лідера Лілля. Арсенал, схоже, виграв боротьбу за Пепе в МЮ, Наполі та Інтера. Також лондонці, вочевидь, вийдуть із боротьби за вінгера Крістал Пелас Вілфріда Заха.

У минулому сезоні Ніколя Пепе в Лізі 1 провів 38 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 14 результативних передач.

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