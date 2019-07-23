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Пепе покинет Лилль – президент клуба подтвердил трансфер

14:12 69 Читати українською
Пепе покинет Лилль – президент клуба подтвердил трансфер
Николя Пепе / Фото ФК Лилль

Президент Лилля Жерар Лопес анонсировал завершение саги с переходом хавбека Николя Пепе.

"Уход Пепе? Дело сделано. У нас есть планы по приобретению и продаже футболистов. Если игрок покидает команду, мы потом получаем то, что хотим.

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Что касается Николя, он был очень близок к уходу еще раньше этим летом. Это правда, что большие клубы сделали ему предложения, поэтому я думаю, что он нас покинет. Но в футболе никогда не знаешь, что тебя ждет дальше", – цитирует Лопеса La Voix du Nord.

Напомним, СМИ приписывают Пепе интерес со стороны Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Наполи и ПСЖ.

В прошлом сезоне Николя провел за Лилль 41 поединок во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.

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