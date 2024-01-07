Жезус получил очередную травму колена, из-за которой может пропустить сегодняшний матч 1/32 финала Кубка Англии, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что пока неизвестна тяжесть травмы и есть шанс, что бразилец не вылетит на длительный срок. Это далеко не первая травма колена для Жезуса: он пропустил три месяца после операции на суставе в прошлом сезоне, а в текущей кампании не играл 3 недели на старте сезона и выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия.

К слову, в текущем сезоне Жезус провел 21 матч за Арсенал, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами.

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