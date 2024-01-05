"Зинченко хорошо прогрессирует. Завтра у нас еще одна тренировка. Оценим, готов ли он начать игру против Ливерпуля. Больше новостей нет.

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Новый левый защитник? Мы открыты для трансферного рынка, но упор делается на том, чтобы максимально использовать то, что у нас есть. Мы поработаем с клубом и посмотрим, есть ли у нас варианты. Не исключено, что зимой трансферов вообще не будет", – цитирует Артету Football London.

Напомним, Зинченко пропустил матч против Фулхэма из-за травмы икроножной мышцы. Следующий поединок Арсенала – 7 января с Ливерпулем в 1/32 Кубка Англии.

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