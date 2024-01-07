Нападник Арсенала Габріел Жезус може не зіграти у сьогоднішньому поєдинку Кубка Англії проти Ліверпуля.

Жезус отримав чергову травму коліна, через яку може пропустити сьогоднішній матч 1/32 фіналу Кубка Англії, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що наразі невідома важкість травми, та є шанс, що бразилець не вилетить на тривалий термін. Це далеко не перша травма коліна для Жезуса: він пропустив три місяці після операції на суглобі минулого сезону, а в поточній кампанії не грав 3 тижні на старті сезону та вибув на місяць через травму підколінного сухожилля.

До слова, у поточному сезоні Жезус провів 21 матч за Арсенал, у яких відзначився 7 голами та 3 асистами.

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