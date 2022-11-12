Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Вулверхемптон – Арсенал на "Футбол 24", почався о 21:45. Не минуло, й 60 секунд, як Джака присів на газон. Схоже, знудило швейцарського півзахисника. Артета вже почав готувати заміну, але вона пройшла лише на 16 хвилині, коли Граніта замінив Фабіу Вієйра. Мартінеллі закинув з лівого напівфлангу, Жезус майстерно прийняв і розстріляв Са. Гол, щоправда, скасували через відвертий офсайд. Дуже гостра контратака пройшло в зоні Зінченка. Траоре отримав пас на хід, після чого прострілив у центр. Саліба ризикував привезти пенальті на Гедеші, але судді й тут зафіксували положення поза грою. Це вже було зовсім на тоненького.

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Сака з рикошетом від захисника ледь не закинув у ближній верхній кут, воротар господарів зорієнтувався вчасно. Після подачі кутового Букайо вже знайшов голову Габріела, постріл якого на 15 хвилині став дебютним у зустрічі. Обкрадає Траоре Зінченка, який занадто самовпевнено повіся з м'ячем у центрі поля. Партнери швидко підстрахували українця. І знову страждає лівий фланг Арсенала. На 20 хвилині Мартінеллі невдало прийняв діагональ, підставивши Зінченка, який також висунувся далеко вперед. "Вовки" швидко організували контрвипад, Семеду вивів на удар Гедеша, який пальнув сильно, але не дуже влучно.

Виправляються згадані лондонці. Мартінеллі підібрав після невдалої спроби удару (першим навішував з правого флангу Вайт) і відкотив зовсім вільному Зінченку. Сашко ідеально накинув на Жезуса, який не поцілив у площину воріт. До слова, Зіна організував Жезусу 2 моменти за хвилину. В іншому епізоді постріл бразильського нападника заблокував етнічний українець Макс Кілман, який не так давно навіть подавав документи на отримання паспорту, аби виступати за нашу збірну. Блискуча вертикальна контра Арсенала на 35-й. Сака прийняв пас з глибини і віддав на хід Жезусу. Бразилець цього разу поцілив у поперечину.

Серію бразильця перервав постріл Траоре. Адама у своєму стилі пробивав дуже потужно – це більше підійшло б регбі. Всі дороги ведуть до Жезуса. Вайт м'яко накинув у напрямку дальньої стійки, однак і 4 удар бразильця не знайшов шлях до воріт. Арсенал сам робить все, аби Вулверхемптон забив бодай раз. Саліба жахливо віддавав назад. Гедеш прийняв подарунок, розвинув крейсерську швидкість, а ось з прицілом знову не склалося. Лідери АПЛ набили тільки 0,47 очікуваного гола з 6 ударів. У "вовків" 0,14 xG і 3 постріли. Арсенал переважав за ударами з меж штрафного (5:2), однак його оборона надавала суперникам значно більше простору.

Загалом добротний перший тайм Зінченка. За версією SofaScore лише Вайт та Буено заслужили вищу оцінку (по 7,1), ніж Олександр (7,0). Універсальний гравець збірної України 4 рази повертав м'яч, створив 2 гольові моменти на 0,13 очікуваного асисту (ще стільки ж лише в Сака), виграв найбільше дулей у повітрі (2 з 3), видав блискучу точність передач (95%, знову практично на одному рівні з Сака, в якого 96%). Хоча гру значно більше вів правий фланг. У Вайта найбільше контактів з м'ячем (71) і пасів (пройшли 62 з 65).

Друга половина стартувала з важкого забігу Зінченка проти Траоре. Стрімкий Адама не помітив спробив українця сфолити. Ось тільки останнього пасу не вистачило вінгеру, який половину минулого сезону провів у Барселоні. На 55 хвилині Арсенал розкатав гольову атаку. Зінченко отримав пас з центру і віддав Жезусу, той ще далі на Вієйру. Фабіу покотив на порожні ворота, на лінії яких зійшлися двоє "канонірів" – Едегор випередив Сака. Прекрасна команда робота і реалізація – залетів перший же влучний удар.

Траоре змінив фланг і присади Габріела на жовту. Тільки такими жорсткими прийомами зупинити рейди Адама. Едегор якимсь дивом не забив на добиванні після чергового проходу Війєри. Жезус прийняв пас через усе поле і майже виклав під дубль норвежцю. Тоті в останню мить вибив. Траоре врізався в обличчя Ремсдейла, намагаючись скористатись ризикованим скиданням Габріела. Суддя так швидко побіг кликати лікарів, що епізод здався дуже загрозливим. Однак голкіпер збірної Англії оговтався. На 75 хвилині Арсенал подвоїв перевагу. Мартінеллі видряпав мяч, відкотив п'ятою на Зінченка, простріл якого заблокували. Однак там уже чатував усе той же бразильський вінгер, удар якого добив Едегор.

Трохи граються з вогнем гості. Все той же Траоре тероризує фланг Зінченка, однак Поденсе ударом через себе не змушує Ремсдейла понервувати. Ідеальний склад Артети до 90 хвилини лише з однією вимушеною заміною, яка у підсумку стала ключовою – Війєра організував гол і дуже вміло розкривав оборону "вовків". Знову Зінченко заграється в центрі поля, а потім ще й не може виправитися в боротьбі з Траоре. Адама вивів Поденсе на ударну позицію. Ремсдейл виручив, а потім відчитав Олександра, якого замінили на 90+1 разом із Сака та Вієйрою. Арсенал набирає 37 очок і перед ЧС-2022 вже на 5 балів відривається від Манчестер Сіті та на 7 – від третього Ньюкасла. Вулверхемптон все міцніше осідає на дні таблиці з 10 пунктами і 4-очковим відставанням від зони порятунку.

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