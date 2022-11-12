Чемпионат Англии 2022/23, 16-й тур

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1

Голы: Фирмино, 6, Нуньес, 21, 42 – Адамс, 9

Вест Хэм - Лестер – 0:1

Голы: Мэддисон, 8

Нереализованный пенальти: Тилеманс, 42 (Лестер)

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:0

Голы: Гиббс-Вайт, 57

Нереализованный пенальти: Заха, 31 (Кристал Пэлас)

Тоттенхэм – Лидс – 4:2

Голы: Кейн, 25, Дэвис, 51 – Сюммервил, 10, Родриго, 43

Ливерпуль в домашнем матче против Саутгемптона вынужден был обходиться без дисквалифицированного Юргена Клоппа в технической зоне, хотя немцу от того было даже лучше. Находясь за монитором с микрофоном, тренер комфортно раздавал указания ассистентам из вип-зоны – и это помогло одержать уверенную победу. Уже на 6-й минуте счет открыл Фирмино, который замкнул кросс от Робертсона.

"Святые" отыгрались ровно через три минуты благодаря подаче со стандарта на голову Адамсу, однако это было последнее положительное действие гостей в матче. Ливерпуль ответил двумя голами Нуньеса в первом тайме, причем один из ассистов на Дарвина исполнил Робертсон – это была 53 голевая передача Энди. Он догнал Бейнса и теперь вместе с ним является защитником с наибольшим количеством ассистов в АПЛ.

Финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля со счетом 3:1. Это был 150-й матч Алиссона и 600-й для Милнера. В АПЛ только три футболиста сыграли больше – Гарет Барри (633), Райан Гиггз (632) и Фрэнк Лэмпард (609).

В параллельной встрече Тоттенхэм устроил впечатляющую перестрелку с Лидсом в родных стенах. Уже на 10-й минуте счет открыл Сюммервиль – в 21 год и 13 дней он стал самым молодым футболистом "павлинов" в истории, которому удалось забить в четырех матчах АПЛ подряд. Кейн отыграл этот гол на 25-й минуте, но Родриго Морено на 43-й восстановил преимущество гостей. Испано-бразилец вместе с Сюммервилем составил первую в истории связку, которой удалось забить в четырех матчах АПЛ подряд.

Бен Дэвис на старте второго тайма восстановил равновесие, но Родриго на 76-й минуте снова вывел Лидс вперед. Это не устроило Бентанкура – на 81-й и 83-й минутах он оформил дубль в ворота йоркширцев, а Тоттенхэм вышел вперед 4:3. Этот шокировало подопечных Джесси Марша, поэтому финальный свисток зафиксировал побед "шпор".

Лестер продолжил свою реинкарнацию, одержав вторую победу подряд и поднявшись аж на двенадцатую позицию. "Лисам" удалось переиграть Вест Хэм на выезде – правда, за это пришлось заплатить травмой Мэддисона. Джеймс забил на 8-й минуте, а уже на 25-й покинул поле. Посмотрим, сможет ли он сыграть на ЧМ-2022.

В конце первого тайма Тилеманс мог удвоить преимущество с пенальти, но реализовать его бельгийцу не удалось. Тем не менее, "хаммерс" от третьего поражения подряд не убежали, пропустив на 78-й минуте гол в исполнении Барнса. 0:2! Лестер снова на коне!

Начинает оживать и Ноттингем, который после ничьей с Брентфордом переиграл Кристал Пэлас. Это стало возможно не только благодаря голу Гиббса-Вайта на старте второго тайма, а и благодаря фиаско Заха при исполнении пенальти в конце первого. В итоге, новичок АПЛ выиграл с минимальным счетом.