Очередное северо-лондонское дерби обещало стать одним из самых интересных за последние годы. Арсенал после вяловатого начала чемпионата стал возвращать прошлогоднюю форму, переиграв МЮ в предыдущем туре и забив 4 гола в ворота ПСВ в Лиге чемпионов. Тоттехем же выдал свой лучший старт сезона АПЛ за более чем 60 лет.

Микель Артета не мог рассчитывать на травмированного Мартинелли. Ожидалось, что вместо него появится Троссар, который классно проявил себя в предыдущем матче, однако бельгиец получил мышечную травму – вместо Леандро выпустили Нкетию. Хаверц снова присел на банку, уступив место Виейра, а Александр Зинченко вышел в основе.

У Энджи Пастекоглу стал недоступным Перишич, который порвал кресты, однако он сейчас не является основным футболистом "шпор". В целом, Тоттенхэм выставил оптимальный состав.

Дерби начало оправдывать ожидания практически сразу. Тоттенхэм забил гол уже на 4-й минуте в результате подачи с углового, которую выбили на Биссума. Тот пробил с лету в левый нижний угол, а Сон подправил мяч в сетку – впрочем, взятие ворот не засчитали. Кореец находился в явном офсайде.

Начало встречи было динамичным. Обе команды пытались интенсивно прессинговать. Довольно неожиданно контроль мяча оставался за "шпорами" (61%), которым удалось несколько раз подловить "канониров" на перестроениях – в частности, во время высоких выдвижений Зинченко. Впрочем, острого завершения не хватало.

Постепенно стало очевидно, что прессинг Арсенала работает значительно лучше, да и в целом хозяева начали добавлять в активности на чужой трети. Не в последнюю очередь – благодаря эффективным действиям Зинченко в центре поля. Как следствие, уже на 15-й минуте подопечные Микеля Артеты могли открывать счет – Сака забросил мяч на дальний край штрафной, а Жезус нанес удар с лета. Викарио спас Тоттенхэм!

Еще через минуту Удоджи обрезался под давлением Нкетиа. Эдди ворвался в периметр и пробил метров с восьми, но Викарио выручил и здесь! На 34-й же Мэддисон потерял мяч перед собственной штрафной площадкой – Жезус обокрал его и нанес мощный удар, однако сфера пролетела над воротами.

На тот момент Арсенал имел 19 касаний в штрафной против 3-х у Тоттенхэма. Что наиболее важно, "пушкари" вели в счете. На 26-й минуте Зинченко отобрал мяч у Кулусевски и прорвался по левому флангу, после чего отдал пас в центр на Эдегора – Мартин же перевел сферу на правый фланг в ноги Сака. Букайо сместился в центр и пробил в дальний угол, а мяч рикошетом от Ромеро ушел в противоход Викарио. 1:0!

Тоттенхэм начал просыпаться только перед перерывом. В частности, на 39-й минуте Кулусевски пробежал по правому флангу, вошел в штрафную и сбросил сферу под прострел Сону, а тот выкатил мяч на 11 метров. На замыкании был Джонсон, который нанес удар в касание – Райя выполнил фантастический сейв!

Еще через три минуты счет таки сравнялся. Затяжная атака "шпор" завершилась подачей Сарра, которую Райя сбросил на Джонсона – тот пробил в голкипера, а отскок подхватил Мэддисон. На левом фланге он переиграл Сака, после чего прострелил под удар Сону. Нападающий бахнул в дальний угол, а мяч влетел в сетку с рикошетом от каркаса. 1:1!

Отдыхать команды отправились при ничейном счете. В раздевалке Микель Артета провел двойную замену – вместо Виейра и Райса вышли Жоржиньо и Хаверц. Фабиу мог получить повреждение, а Деклан имел определенные проблемы в опорной зоне, однако такая перестановка все равно тревожила.

Арсенал успокоил собственных фанов уже через семь минут после возобновления игры. И снова помог Ромеро – после подачи с углового Уайт пробил с разворота, а Кристиан остановил мяч рукой. Эпизод был неоднозначным, но Райан Джонс после личного просмотра видеоповтора указал на "отметку".

Сака уверенно переиграл Викарио – 2:1! Насладиться этим фактом болельщики "канониров" не успели, ведь всего через две минуты Тоттенхэм восстановил статус-кво. И снова помогла грубая ошибка.

На этот раз привоз оформил Жоржиньо, который подарил мяч Мэддисону в центре поля. Джейми влетел в штрафную и выкатил пас на Сона, а тот легко отправил сферу в дальний угол. Микель Артета разочарованно схватился за голову задолго до точного выстрела – он все понял еще в момент обрезки. 2:2!

Кстати, Сон стал первым за последние 30 лет футболистом Тоттенхэма, которому удалось отличиться дублем на поле Арсенала в матче АПЛ. Что наиболее важно, кореец отметился 150-м голом за Тоттенхэм – до попадания в список топ-5 бомбардиров клуба осталось всего 9 мячей.

Сон мог провести и 151-й гол, приняв передачу от Кулусевски и выстрелив с правого края штрафной площади. Нападающий попал во внешнюю сторону сетки. На табло всплывала 69-я минута – и это был последний момент Тоттенхэма в дерби. В дальнейшем хозяева перехватили инициативу.