Ливерпуль принимал Вест Хэм, а Брайтон и Борнмут сошлись в "дерби бывших представителей УПЛ". Отчет о 2 матчах 6 тура АПЛ читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 6 тур

Ливерпуль – Вест Хэм – 3:1

Голы: Салах, 16 (пен.), Нуньес, 60, Жота, 85 – Боуэн, 42

Брайтон – Борнмут – 3:1

Голы: Керкез, 45+2 (аг), Митома, 46, 77 – Соланке, 25

Ливерпуль и Вест Хэм в четверг провели матчи Лиги Европы, а теперь встретились на внутренней арене. "Молотки" ярко начали матч и могли дважды открывать счет, но подвела реализация. Ливерпулю хватило первой атаки. Салах "напоролся" на ногу Альвареса и заработал пенальти, который сам Мо реализовал. Для египтянина это 10 гол в ворота Вест Хэма – любимая команда наравне с МЮ.

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Подопечные Мойеса отыгрались под занавес тайма. Защитники Ливерпуля проспали очередную подачу, и Боуэн в падении рыбкой идеально пробил под стойку – 1:1.

Клопп в перерыве изрядно зарядил подопечных, сразу набросившихся на ворота Ареола. Ливерпуль снова вышел вперед на 60-й минуте. Дарвин одним касанием замкнул элегантный заброс Мак Аллистера. Все вопросы снял появившийся на замену Жота. Ливерпуль с 16 очками пытается преследовать идеальный Ман Сити.

Среди лидеров держится и Брайтон, принимавший Борнмут. Илья Забарный вышел в старте "вишен", как и во всех предыдущих матчах чемпионата. Гости умело перекрыли кислород команде Де Дзерби, наказав экс-тренера Шахтера за любовь к рискованным розыгрышам на своей половине. Кристи запрессинговал Вербрюггена, мяч отскочил к Соланке, и тот перекинул молодого вратаря Брайтона.

Борнмут сам придумал себе проблемы перед свистком на перерыв. Забарный и Керкез полетели накрывать подачу соперника, но венгр сам срезал ее в свои ворота.

Судьбу второго тайма решили замены Де Дзерби. Митома и Фати появились в перерыве, а уже через 15 секунд организовали гол. Именно японец поставил точку на 77-й минуте, обыграв Забарного на втором этаже. Еще в первом тайме Илья заработал желтую, поэтому приходится констатировать не самый удачный матч украинца.

Борнмут до сих пор без побед – хуже в АПЛ только трио неудачников-новичков. Брайтон с 15 пунктами на третьей строчке.

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