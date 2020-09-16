Личный контракт аргентинца рассчитан на четыре года, информирует официальный сайт "львов".

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Sky Sports раскрывает сумму трансфера – 16 млн фунтов. Мартинес находился в структуре Арсенала с 2010 года, однако основным никогда не считался и часто предавался в аренды. Аргентинец прекрасно проявил себя в концовке прошлого сезона, когда Лено получил тяжелую травму. Эмилиано стал одним из главных героев победного финала Кубка Англии против Челси (2:1), также Артета доверил ему место в основе на Суперкубок Англии против Ливерпуля (1:1, 5:3 по пен.).

Мартинес может дебютировать за Астон Виллу 21 сентября – бирмингемцы будут принимать Шеффилд Юнайтед в рамках 2 тура АПЛ.

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