Особистий контракт аргентинця розрахований на чотири роки, інформує офіційний сайт "левів".

Гріліш підписав довгостроковий контракт з Астон Віллою – зірку "левів" сватали в манчестерські гранди

Sky Sports розкриває суму трансферу – 16 млн фунтів. Мартінес перебував у структурі Арсенала з 2010 року, однак основним ніколи не вважався і часто віддавався в оренди. Аргентинець чудово проявив себе в кінцівці минулого сезону, коли Лєно отримав важку травму. Еміліано став одним з головних героїв переможного фінала Кубка Англії проти Челсі (2:1), також Артета довірив йому місце в основі на Суперкубок Англії проти Ліверпуля (1:1, 5:3 по пен.).

Мартінес може дебютувати за Астон Віллу 21 вересня – бірмінгемці прийматимуть Шеффілд Юнайтед в рамках 2 туру АПЛ.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам