Астон Вилла защитила себя от посягательств на полузащитника Джека Грилиша.

Капитан "львов" подписал новый контракт до лета 2025 года, информирует официальный сайт клуба.

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Грилиш является воспитанником Астон Виллы и дебютировал за первую команду в 2012-м. Прошлым летом он помог бирмингемцам выйти в АПЛ, а затем и сохранить прописку в элите. 25-летний хавбек стал одним из самых ярких игроков чемпионата – 8 голов и 6 ассистов в 36 матчах. Недавно Грилиш получил дебютный вызов в национальную сборную Англии.

Заметим, что на капитана Астон Виллы претендовали сразу два манчестерских гранда. Нынешняя цена Джека за Transfermarkt составляет 40 млн евро.

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