Арсенал потерял Колашинаца – защитник рискует пропустить остаток сезона

Лазарет лондонского клуба пополнился еще одним игроком.

Защитник Арсенала Сеад Колашинац в последнем матче чемпионата Англии против Эвертона (3:2) получил травму правого плеча, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Пока что сроки восстановления 26-летнего футболиста неизвестны – боснийцу необходимо дополнительное тщательное обследование, которое он пройдет в ближайшее время. По информации издания The Sun, Сеад может уже не сыграть в нынешнем сезоне. Точно ясно, что защитник не сможет принять участие в матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого Олимпиакоса.

Напомним, Колашинац получил повреждения на 18-й минуте поединка 27-го тура чемпионата Англии против Эвертона (3:2) и покинул поле.

В текущем сезоне Сеад сыграл за свою команду в 19 матчах и отметился двумя результативными передачами.

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