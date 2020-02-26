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Арсенал потерял Колашинаца – защитник рискует пропустить остаток сезона

21:06 39 Читати українською
Арсенал потерял Колашинаца – защитник рискует пропустить остаток сезона
Сеад Колашинац / Фото из открытых источников

Лазарет лондонского клуба пополнился еще одним игроком.

27’ Эдвард Нкетия
33’ Пьер-Эмерик Обамеянг
47’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Доминик Кэлвер-Левин 1’
Ришарлисон 45+5’
1’ Доминик Кэлвер-Левин
27’ Эдвард Нкетия
33’ Пьер-Эмерик Обамеянг
47’ Пьер-Эмерик Обамеянг
45+5’ Ришарлисон

Защитник Арсенала Сеад Колашинац в последнем матче чемпионата Англии против Эвертона (3:2) получил травму правого плеча, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Пока что сроки восстановления 26-летнего футболиста неизвестны – боснийцу необходимо дополнительное тщательное обследование, которое он пройдет в ближайшее время. По информации издания The Sun, Сеад может уже не сыграть в нынешнем сезоне. Точно ясно, что защитник не сможет принять участие в матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого Олимпиакоса.

Напомним, Колашинац получил повреждения на 18-й минуте поединка 27-го тура чемпионата Англии против Эвертона (3:2) и покинул поле.

В текущем сезоне Сеад сыграл за свою команду в 19 матчах и отметился двумя результативными передачами.

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Англия Арсенал Арсенал Арсенал - Эвертон Сеад Колашинац Сеад Колашинац
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