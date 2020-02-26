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Ляказетт пролил свет на ситуацию с уходом из Арсенала

20:05 84 Читати українською
Ляказетт пролил свет на ситуацию с уходом из Арсенала
Александр Ляказетт / Фото из открытых источников

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт прокомментировал информацию о своем возможном трансфере из лондонского клуба.

"Я ничего об этом не слышал. У меня есть контракт с Арсеналом, поэтому мне нет смысла уходить. Все в клубе довольны моей работой", – цитирует Ляказетта издание Goal.

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Напомним, ранее Ляказетт заявлял о своем нежелании продлевать контракт с клубом и планировал покинуть лондонскую команду. Впоследствии появилась информация, что французом предметно интересуется мадридский Атлетико, который даже готов включить в сделку полузащитника Тома Лемара.

К слову, в текущем сезоне Ляказетт принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Арсенал после 27 туров набрал 37 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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