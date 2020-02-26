Арсенал втратив Колашинаца – захисник ризикує пропустити залишок сезону

Лазарет лондонського клубу поповнився ще одним гравцем.

Захисник Арсенала Сеад Колашинац в останньому матчі чемпіонату Англії проти Евертона (3:2) зазнав травми правого плеча, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Наразі терміни відновлення 26-річного футболіста невідомі – боснійцю необхідне додаткове ретельне обстеження, яке він пройде найближчим часом. За інформацією видання The Sun, Сеад може вже не зіграти у нинішньому сезоні. Точно зрозуміло, що захисник не зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького Олімпіакоса.

Нагадаємо, Колашинац отримав пошкодження на 18-й хвилині поєдинку 27-го туру чемпіонату Англії проти Евертона (3:2) і покинув поле.

У поточному сезоні Сеад зіграв за свою команду у 19 матчах і відзначився двома результативними передачами.

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