toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІОН - ЮВЕНТУС БЕНФІКА - ШАХТАР

Арсенал втратив Колашинаца – захисник ризикує пропустити залишок сезону

21:06 211 Читать на русском
Арсенал втратив Колашинаца – захисник ризикує пропустити залишок сезону
Сеад Колашинац / Фото з відкритих джерел

Лазарет лондонського клубу поповнився ще одним гравцем.

27’ Едвард Нкетія
33’ П'єр-Емерік Обамеянг
47’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Домінік Келверт-Левін 1’
Рішарлісон 45+5’
1’ Домінік Келверт-Левін
27’ Едвард Нкетія
33’ П'єр-Емерік Обамеянг
47’ П'єр-Емерік Обамеянг
45+5’ Рішарлісон

Захисник Арсенала Сеад Колашинац в останньому матчі чемпіонату Англії проти Евертона (3:2) зазнав травми правого плеча, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Ляказетт пролив світло на ситуацію з відходом з Арсенала

Наразі терміни відновлення 26-річного футболіста невідомі – боснійцю необхідне додаткове ретельне обстеження, яке він пройде найближчим часом. За інформацією видання The Sun, Сеад може вже не зіграти у нинішньому сезоні. Точно зрозуміло, що захисник не зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького Олімпіакоса.

Нагадаємо, Колашинац отримав пошкодження на 18-й хвилині поєдинку 27-го туру чемпіонату Англії проти Евертона (3:2) і покинув поле.

У поточному сезоні Сеад зіграв за свою команду у 19 матчах і відзначився двома результативними передачами.

Арсенал переграв Евертон, Манчестер Юнайтед розтрощив Уотфорд: 27-й тур АПЛ, неділя

blog_ava
Наполі – Барселона: несправедливий результат, тактична перемога Гаттузо і провал Мессі на території Марадони
02:32
9870
Теги
Англія Арсенал Арсенал Арсенал - Евертон Сеад Колашинац Сеад Колашинац
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
30
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук